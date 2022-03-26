Байден встретился с главами МИД и Минобороны Украины в Варшаве

CentralAsia (CA) - Президент США Джо Байден встретился с министрами иностранных дел и обороны Украины Дмитрием Кулебой и Алексеем Резниковым в Польше, сообщает Bloomberg.

Ранее Белый дом анонсировал, что Байден приедет на встречу Кулебы и Резникова с американскими коллегами, госсекретарем Энтони Блинкеном и министром обороны Ллойдом Остином, в Варшаве.

Байден присоединился к ним приблизительно через час после начала встречи и пробыл там около 40 минут, отмечает Bloomberg.

Блинкен и Остин пообещали, что Соединенные Штаты продолжат оказывать гуманитарную и экономическую помощь Украине, сказал пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс.

Кулеба после разговора с Блинкеном и Остином написал в Facebook, что подобные встречи позволяют «искать практические решения как в политической, так и в оборонной сферах», чтобы усилить способность Украины противостоять России.

В субботу Байден также встретился с президентом Польши Анджеем Дудой и украинскими беженцами.

Ранее американский лидер принял участие в саммитах НАТО, G7 и ЕС. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз и США договорились о новом энергетическом партнерстве. В частности, речь идет о поставках в этом году как минимум 15 млрд кубометров американского СПГ. В ближайшие годы страны планируют добиться поставок не менее 50 млрд кубометров в год. Это позволит заменить 1/3 всех поставок российского газа в Европу, отметила фон дер Ляйен.