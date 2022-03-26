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Власти КНР признали гибель всех пассажиров и членов экипажа упавшего Boeing 737
Предыстория: В Китае потерпел крушение самолет Boeing 737 с 133 пассажирами на борту (видео)

CentralAsia (CA) -  Власти Китая признали погибшими всех находившихся на борту разбившегося самолета Boeing 737-800 людей. Об этом в субботу на пресс-конференции заявил заместитель главы Управления гражданской авиации КНР Ху Чжэньхун, передает Центральное телевидение Китая.

«Все находившиеся на борту вылетевшего 21 марта рейса MU5735 China Eastern Airlines 123 пассажира и 9 членов экипажа погибли», - заявил он.

Лайнер авиакомпании China Eastern Airlines потерпел крушение на территории Гуанси-Чжуанского автономного района. Он летел из Куньмина в Гуанчжоу.

Как сообщает телеканал CGTN, самолет сделал пике с высоты 29 100 футов (8869 м) до 9075 футов (2766 м) всего за 2 минуты и 15 секунд, после чего врезался в гору. На борту были 123 пассажира и 9 членов экипажа. 120 человек —114 пассажиров и 6 членов экипажа — были опознаны.

Спасатели обнаружили оба черных ящика Boeing. Поиски осложнялись из-за непогоды.

Авиакомпания и ее «дочки» приостановили полеты 223 самолетов Boeing 737-800.

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