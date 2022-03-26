Власти КНР признали гибель всех пассажиров и членов экипажа упавшего Boeing 737

- Азия и мир, происшествия
- 22:12, 26 марта 2022
- Просмотров: 1071
CentralAsia (CA) - Власти Китая признали погибшими всех находившихся на борту разбившегося самолета Boeing 737-800 людей. Об этом в субботу на пресс-конференции заявил заместитель главы Управления гражданской авиации КНР Ху Чжэньхун, передает Центральное телевидение Китая.
«Все находившиеся на борту вылетевшего 21 марта рейса MU5735 China Eastern Airlines 123 пассажира и 9 членов экипажа погибли», - заявил он.
Лайнер авиакомпании China Eastern Airlines потерпел крушение на территории Гуанси-Чжуанского автономного района. Он летел из Куньмина в Гуанчжоу.
Как сообщает телеканал CGTN, самолет сделал пике с высоты 29 100 футов (8869 м) до 9075 футов (2766 м) всего за 2 минуты и 15 секунд, после чего врезался в гору. На борту были 123 пассажира и 9 членов экипажа. 120 человек —114 пассажиров и 6 членов экипажа — были опознаны.
Спасатели обнаружили оба черных ящика Boeing. Поиски осложнялись из-за непогоды.
Авиакомпания и ее «дочки» приостановили полеты 223 самолетов Boeing 737-800.