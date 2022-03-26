Турция перекрыла Босфор из-за «похожего на мину» предмета

CentralAsia (CA) - В прибрежной зоне Босфора обнаружили объект, «похожий на мину», сообщило в Twitter Министерство национальной обороны Турции. К нему направили силы подводной обороны страны. Движение через пролив перекрыто.

«После обнаружения 26 марта 2022 года гражданским коммерческим судном объекта, похожего на мину, в прибрежной зоне Босфора группы подводной обороны (SAS) были оперативно переброшены на место происшествия», — говорится в сообщении министерства.

Силы подводной обороны Турции взяли объект под охрану и приняли меры для его обезвреживания, уточнили в Минобороны страны.

Турецкое издание Star со ссылкой на главное управление береговой охраны страны сообщило, что Босфор закрыт для движения судов в обоих направлениях. Объект обнаружен в районе якорной стоянки Сарыер-Тюркели, уточнил телеканал NTV и опубликовал видео с предметом, «похожим на мину».

Босфор и Дарданеллы наряду с Мраморным морем соединяют Черное море со Средиземным. Это единственный путь из Черного моря в океан. Оба берега проливов контролирует Турция. 1 марта Анкара предупредила все иностранные государства о запрете прохождения военных кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы.