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Босфор открыли для кораблей после инцидента с миной, - Минобороны Турции

CentralAsia (CA) -  Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар подтвердил в субботу, что обнаруженным в проливе Босфор объектом оказалась мина старого образца, сообщает TRT.

«В результате исследования было установлено, что это была мина старого образца, она была обезврежена нашей командой подводной обороны. Переговоры с властями России и Украины по этому вопросу продолжаются», - сказал он.

По словам Акара, после случившегося никаких проблем для движения судов через Босфор нет. «Была проведена необходимая координация со службой береговой охраны и другими ведомствами, в частности с нашими военно-морскими силами, чтобы обеспечить безопасное судоходство. Движение [через пролив Босфор] безопасно», - добавил он.

Ранее агентство Doğan сообщило, что внешне напоминающий мину объект был обнаружен рыбаками. Позднее Минобороны Турции распространило заявление о его нейтрализации. Движение судов через Босфор было приостановлено и вновь возобновлено примерно в 15:30 по местному времени.

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