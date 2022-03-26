Босфор открыли для кораблей после инцидента с миной, - Минобороны Турции

- Азия и мир, политика
- 22:57, 26 марта 2022
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CentralAsia (CA) - Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар подтвердил в субботу, что обнаруженным в проливе Босфор объектом оказалась мина старого образца, сообщает TRT.
«В результате исследования было установлено, что это была мина старого образца, она была обезврежена нашей командой подводной обороны. Переговоры с властями России и Украины по этому вопросу продолжаются», - сказал он.
По словам Акара, после случившегося никаких проблем для движения судов через Босфор нет. «Была проведена необходимая координация со службой береговой охраны и другими ведомствами, в частности с нашими военно-морскими силами, чтобы обеспечить безопасное судоходство. Движение [через пролив Босфор] безопасно», - добавил он.
Ранее агентство Doğan сообщило, что внешне напоминающий мину объект был обнаружен рыбаками. Позднее Минобороны Турции распространило заявление о его нейтрализации. Движение судов через Босфор было приостановлено и вновь возобновлено примерно в 15:30 по местному времени.