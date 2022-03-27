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Восемь дней подряд в Монголии не зарегистрировано ни одного случая смерти от COVID-19

CentralAsia (MNG) -  За последние 24 часа в Монголии было выявлено 25 новых случаев заражения COVID-19, пишет Минздрав страны.

Из новых случаев 13 человека — лица, имевшие контакты с заболевшими в Улан-Баторе, 12 случаев были выявлены в регионах страны. Не было зарегистрировано ни одного завозного случая COVID-19, говорится в официальном сообщении.

Из общего числа пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в больницах, 76 находятся в легком, 239 — в состоянии средней степени тяжести, 48 — в тяжелом и 11 — в крайне тяжелом состоянии.

В стране за сутки не выявлено смертей от COVID-19. Общее число умерших от COVID-19 в Монголии составляет 2 тыс. 108.

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