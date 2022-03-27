Daily Mail узнала о связях сына Байдена с исследованиями патогенов на Украине

Хантер Байден

CentralAsia (CA) - Daily Mail опубликовала переписку сына президента США Хантера Байдена с компанией Metabiota. Утверждается, что это подрядчик Пентагона, который специализируется «на исследованиях заболеваний, вызывающих пандемии, которые могут быть использованы в качестве биологического оружия».

Как утверждает газета, господин Байден сыграл важную роль, чтобы Metabiota смогла провести исследование патогенов в нескольких сотнях миль от границы с Россией. В одном из писем 2014 года топ-менеджер Metabiota спросил у господина Байдена, как компания может поспособствовать «культурной и экономической независимости Украины от России». Газета считает, что это необычная цель для биотехнической фирмы. Кроме того, как утверждается, Хантер Байден свел представителей Metabiota с украинской энергетической компанией Burisma Holdings для реализации «научного проекта» с участием лабораторий высокого уровня биозащиты на Украине.

Как пишет Daily Mail, Metabiota работала с Black & Veatch, которая построила на Украине несколько лабораторий. Они должны были заниматься изучением «инфекционных агентов или токсинов, которые могут передаваться по воздуху и вызывать потенциально смертельные инфекции». Агентство по уменьшению угрозы обороны США в 2010 году поручило Black & Veatch построить в Одессе лабораторию третьего уровня биологической безопасности, которая «предоставила бы улучшенное оборудование и обучение для эффективного, безопасного и надежного выявления особо опасных патогенов». Как следует из данных министерства здравоохранения и соцслужб США, такие лаборатории используются для «изучения инфекционных агентов или токсинов, которые могут передаваться по воздуху и вызывать потенциально смертельные инфекции».

Хантер Байден также принимал участие в деятельности Metabiota. Утверждается, что он привлек $500 тыс. от подконтрольной Rosemont Seneca Technology Partners. Он рассказывал инвесторам, что компании также помогли привлечь новых клиентов, включая правительственные учреждения. Пентагон заключил контракты с Metabiota на сумму $18,4 млн в 2014–2016 годах. Из них $300 тыс. были выделены на исследовательские проекты на Украине.

Как пишет газета, Metabiota также имеет тесные связи с Уханьским институтом вирусологии, который находится в китайском городе, где началось распространение коронавируса. В 2014 году Metabiota, Уханьский институт и EcoHealth Alliance опубликовали исследование по инфекционным заболеваниям летучих мышей в Китае.

Минобороны России 24 марта заявило о причастности инвестиционного фонда Rosemont Seneca, которым руководит Хантер Байден, к финансированию биолабораторий на Украине. Ведомство также утверждало, что фонд связан с компаниями Metabiota и Black & Veatch. Минобороны России считает, что Пентагон причастен к разработке компонентов биологического оружия на Украине.