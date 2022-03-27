Украинские военные отбили на Донбассе 7 российских атак, - Генштаб ВС Украины

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CentralAsia (CA) - Украинские военные отбили на Донецком и Луганском направлениях 7 российских атак. Об этом говорится в новой сводке Генштаба ВС Украины на 27 марта.

«На Донецком и Луганском направлениях группировкой Объединенных сил Украины отражено 7 российских атак. Украинскими войсками уничтожены 8 танков, 8 единиц бронированной и 3 – автомобильной техники, один миномет.

Группировкой Воздушных Сил Украины за предыдущие сутки поражены 1 самолет, 12 БПЛА разных типов и 2 крылатые ракеты», - говорится в сообщении.

По данным ВСУ, на территорию Крыма, в медицинские учреждения города Севастополя ежедневно прибывают в среднем от 50 до 100 раненых.