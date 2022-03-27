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Минобороны России сообщило об уничтожении крупной базы горючего в районе Львова
Игорь Конашенков.
Игорь Конашенков.

CentralAsia (CA) -  ВС России уничтожили крупную базу горючего в районе Львова. Об этом сообщил в воскресенье официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«26 марта высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования уничтожена крупная база горючего в районе города Львов, обеспечивавшая топливом украинские войска в западных областях Украины, а также под Киевом», - заявил Конашенков.

Кроме того, он сообщил, что высокоточными крылатыми ракетами в городе Львов уничтожены цеха Львовского радиоремонтного завода. «На данном предприятии осуществлялся капитальный ремонт и модернизация зенитных ракетных комплексов «Тор» и С-125, радиолокационных станций для военно-воздушных сил Украины, средств РЭБ и прицелов для танков», - сказал Конашенков.

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