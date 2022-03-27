Во Львове ликвидировали пожар на нефтебазе, вспыхнувший после обстрела. Видео

CentralAsia (CA) - Во Львове утром 27 марта ликвидировали пожар на территории одного из промышленных предприятий по хранению горючего, возникший в результате обстрелов 26 марта. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

«26 марта около 16:30 во Львове в результате обстрела на территории одного из промышленных предприятий для хранения горючего возник пожар», - говорится в сообщении.

Известно, что локализовать пожар спасателям удалось в 05:02 (по местному времени). А ликвидировать - в 06:49 (по местному времени).