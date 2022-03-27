Минобороны РФ: Российские войска уничтожили склад ракет для С-300 и «Буков» под Киевом
- Азия и мир, политика
- 14:27, 27 марта 2022
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Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - Российские войска уничтожили склад ракет к зенитно-ракетным комплексам (ЗРК) С-300 и «Бук» под Киевом. Об этом сообщил в воскресенье официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
«Также высокоточным оружием большой дальности морского базирования уничтожен склад ракет к зенитным ракетным комплексам С-300 и «Бук» в населенном пункте Плесецкое, в 30 км юго-западне города Киев», - сказал он.
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