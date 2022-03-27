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В Генштабе ВС Украины назвали потери российской армии за 32 дня военных действий
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 27 марта.

Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили:

личного состава – около 16600 человек,

танков - 582,

боевых бронированных машин ‒ 1664,

артиллерийских систем – 294,

РСЗО - 93,

средства ПВО - 52,

самолетов – 121,

вертолетов – 127,

автомобильной техники / vehicles - 1144,

корабли /катера - 7,

цистерн с ГСМ – 73,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 56,

специальная техника – ​​21

пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.

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