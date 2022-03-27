В Генштабе ВС Украины назвали потери российской армии за 32 дня военных действий
- Азия и мир, политика
- 14:55, 27 марта 2022
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Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 27 марта.
Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили:
личного состава – около 16600 человек,
танков - 582,
боевых бронированных машин ‒ 1664,
артиллерийских систем – 294,
РСЗО - 93,
средства ПВО - 52,
самолетов – 121,
вертолетов – 127,
автомобильной техники / vehicles - 1144,
корабли /катера - 7,
цистерн с ГСМ – 73,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 56,
специальная техника – 21
пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.
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