ВС России с начала военных действий уничтожили 289 беспилотников и 1 656 танков, - Минобороны РФ

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CentralAsia (CA) - Вооруженные силы России с начала военных действий уничтожили 289 беспилотных летательных аппаратов, 1 656 танков. Об этом сообщил в воскресенье официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 289 беспилотных летательных аппаратов, 1 656 танков и других боевых бронированных машин, 169 установок реактивных систем залпового огня, 684 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1 503 единицы специальной военной автомобильной техники», - сказал он.

Конашенков также сообщил, что российские средства ПВО за ночь уничтожили 18 украинских беспилотных летательных аппаратов над Новой Басанью, Песками, Борисполем, Щорсом, Вишневой, Крюковкой, Петровским.

По его словам, ВКС РФ за сутки уничтожили 67 военных объектов Украины. «Среди них 2 командных пункта, 3 полевых склада с вооружением и боеприпасами, 11 опорных пунктов подразделений украинских вооруженных сил и 20 районов сосредоточения боевой техники», - сказал он.