ООН: в соседние с Украиной страны прибыли более 3,8 млн беженцев (карта)

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CentralAsia (CA) - Более 3,8 млн беженцев с Украины прибыли в соседние с ней страны. Об этом сообщило в воскресенье Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).

Согласно информации, размещенной на его сайте, с 24 февраля по 26 марта число покинувших Украину беженцев достигло 3 821 049.

В Польшу, по данным агентства ООН по делам беженцев, уехали 2 236 314 человек, в Венгрию – 342 738, в Словакию – 267 702, в Россию – 271 254, Молдову – 379 204, в Румынию – 579 800, Беларусь – 6341, в другие европейские страны – более 308 тыс.

В 2021 году численность населения Украины (без Крыма, но со всей территорией Донбасса) составила на 1 января 2022 года 41 млн 167,3 тыс. человек.