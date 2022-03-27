Умерла одна из создательниц «Винни-Пуха» и «Бременских музыкантов» Виолетта Колесникова

Виолетта Колесникова

CentralAsia (CA) - В возрасте 83 лет умерла аниматор, одна из создательниц «Винни-Пуха» и «Бременских музыкантов» Виолетта Колесникова. Об этом сообщили в пресс-службе школы-студии «Шар», где она работала преподавателем с 2004 года.

«Ушла из жизни дорогая Виолетта Павловна Колесникова, педагог школы-студии «Шар», заслуженный художник РСФСР, легендарный аниматор и один из самых опытных, любимых и незаменимых педагогов нескольких поколений аниматоров в России», — говорится в сообщении студии.

Прощание c ней пройдет 28 марта.

Колесникова работала аниматором на «Союзмультфильме» с 1959 года. Она принимала участие в создании мультфильмов «Бременские музыканты», «Голубой щенок», «Возвращение блудного попугая», «Матч-реванш», «Фильм, фильм, фильм», «Серебряное копытце», «Винни-Пух» и «Приключения пингвиненка Лоло». В «Союзмультфильме» отметили, что, как аниматор, она принимала участие в создании более чем 90 фильмов.

На протяжении своей карьеры аниматор сотрудничала с режиссерами Андреем Хржановским, Романом Качановым, Федором Хитруком, Борисом Дежкиным, Эдуардом Назаровым и другими.