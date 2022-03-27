Глава российской делегации анонсировал очный раунд российско-украинских переговоров
- Азия и мир, политика
- 21:37, 27 марта 2022
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CentralAsia (CA) - Переговоры российской и украинской делегаций пройдут 29-30 марта в очном формате. Об этом в своем Telegram заявил глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский.
«Сегодня прошел очередной раунд переговоров с Украиной по ВКС. В результате принято решение встретиться в очном формате 29-30 марта», — написал он.
Других подробностей о планируемой встрече Мединский не привел.
Первый раунд переговоров представителей России и Украины состоялся 28 февраля в Гомельской области Белоруссии. Второй - 3 марта в Беловежской пуще, третий - в Брестской области 7 марта. С 14 марта переговоры проводились ежедневно в режиме видео-конференц-связи.
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