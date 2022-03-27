ООН сообщила о гибели 1119 мирных жителей на Украине с начала военных действий

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CentralAsia (CA) - С 24 февраля по 26 марта на Украине погибли 1 тыс. 119 мирных жителей, 1 тыс. 790 получили ранения, говорится в отчете управления верховного комиссара ООН по правам человека от 27 марта.

Из 1 тыс. 119 погибших мирных граждан на Украине — 224 мужчины, 168 женщин, 15 девочек и 32 мальчика, а также 52 ребенка и 628 взрослых, пол которых пока неизвестен. Среди 1 тыс. 790 пострадавших — 201 мужчина, 150 женщин, 32 девочки и 24 мальчика, а также 70 детей и 1 тыс. 313 взрослых, чей пол также определить не удалось.

«На территории, подконтрольной правительству в Донецкой и Луганской областях, жертв — 301, раненых — 694. На территории, контролируемой Луганской и Донецкой народными республиками, 59 человек погибли и 227 получили ранения», - говорится в сообщении.

Главной причиной потерь в отчете называется оружие взрывного действия с большой площадью поражения: артиллерия, реактивные системы залпового огня, ракетные и авиационные удары.