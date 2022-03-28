CentralAsia (MNG) - Новые события вокруг криптовалюты набирают обороты.

Финансирование проектов в криптовалюте набирает обороты. Биткоин продолжает набирать обороты после прорыва выше незначительного сопротивления на уровне 43 500 долларов. Криптовалюта может увидеть дальнейший рост до 46 700 долларов США, уровень цен, где предыдущие митинги застопорились.

Goldman Sachs торгует первой Galaxy OTC с компанией Galaxy Digital

Goldman Sachs Group — международный банк, предоставляющий финансовые услуги, такие как инвестиции, ценные бумаги и управление инвестициями. Компания, третий по величине инвестор в отрасли, подала пример, проторговав первый биткойн OTC с Galaxy Digital.

Президент Украины подписал законопроект о виртуальных активах

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о виртуальных активах, предусматривающий легализацию криптосектора.

Как заявляют в Минцифре, легально будут работать иностранные и украинские криптобиржи. Кроме того, банки будут открывать счета для криптокомпаний, а украинцы смогут защитить свои сбережения в виртуальных активах.

«С началом войны криптоактивы стали мощным инструментом для привлечения дополнительного финансирования в поддержку Вооруженных Сил Украины. За три недели войны Криптофонд Украины собрал более 54 миллионов долларов США в криптоактивах.

Президент подписал закон «О виртуальных активах». Запускаем легальный рынок виртуальных активов в Украине и выводим криптосектор из тени», – добавил глава Минцифры Михаил Федоров.

Bridgewater, крупнейший в мире хедж-фонд, решил инвестировать в криптовалюты

Bridgewater Associates — американская инвестиционная компания основанная бизнесменом-миллиардером Реем Далио в 1975 году. Фирма обслуживает институциональных клиентов, включая пенсионные фонды, некоммерческие организации, фонды, правительства и центральные банки разных стран.

Численность персонала компании составляет 1500 человек. По состоянию на 2020 год Bridgewater является одним из десяти крупнейших хедж-фондов, под управлением которого находятся активы в 160 млрд долларов.

Ассоциация Bridgewater готовится к созданию своего первого криптофонда. Тот факт, что крупнейший в мире хедж-фонд, оцениваемый в 160 миллиардов долларов, инвестирует в криптовалюты, является явным признаком того, что этот тип актива рассматривается серьезно. Основатель фонда Реем Далио также сделал частную инвестицию в биткойн в мае 2021 года.

Crypto.com стал официальным спонсором ЧМ-2022 по футболу в Катаре

Хотя с 2018 года торговля криптовалютами в Катаре в значительной степени незаконна, Crypto.com, вероятно, получит больше международной аудитории, учитывая популярность футбола на мировой арене.

В начале 2022 года виртуальные биржи, такие как Coinbase и FTX, рекламировались по очень высокой цене во время Суперкубка 2022 года. На этот раз Crypto.com объявил, что станет спонсором чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.

ФИФА, международный руководящий орган многих крупных футбольных турниров, объявила, что криптовалютная биржа Crypto.com станет официальным спонсором следующего чемпионата мира по футболу в Катаре.

Во вторник ассоциация заявила, что брендинг Crypto.com появится как внутри, так и снаружи стадионов во время чемпионата мира по футболу FIFA 2022 в Катаре, который должен начаться в ноябре. Криптобиржа предоставит своим пользователям возможность посещать матчи и выигрывать официальные товары в рамках спонсорства.

источник: academy.ard.mn

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