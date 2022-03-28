Как российско-украинская война меняет геополитику Северо-Восточной Азии

CentralAsia (MNG) - В Китае, Монголии и Японии последствия вторжения только начинают ощущаться. Долгосрочные последствия пока не ясны.

Вторжение России в Украину меняет статус-кво после холодной войны, имея прямую связь с европейской безопасностью и отношениями Россия-НАТО. В то время как геополитическое давление в основном распространяется на запад России, Северо-Восточная Азия также уже ощущает влияние на экономику и безопасность.

Западные санкции против России вступили в силу по многим каналам, подорвав финансовую стабильность страны и нарушив работу международных компаний, работающих в России. Понятно, что в то время как эти санкции, включая ограничения на импорт и экспорт, строго нацелены на Россию, ее восточные соседи, включая Монголию, Китай и Японию, также затрагиваются в различных секторах, включая снабжение продовольствием, энергетику и оборону.

28 февраля США приняли пакет санкций против Центрального банка России. ЕС немедленно последовал его примеру. Кроме того, энергетические санкции против России и нарушение глобальной цепочки поставок, вероятно, приведут к экономическому спаду в Северо-Восточной Азии, поскольку страны начали зависеть от внутреннего замещения — если у них есть такая возможность — и цены на энергоносители продолжают расти.

Один из многих западных санкционных инструментов — Правило прямого иностранного продукта — и другие агрессивные меры по прекращению импортно-экспортной торговли России создают проблему продовольственной безопасности в Китае. Несмотря на амбициозные цели Си Цзиньпина о том, чтобы Китай стал самостоятельным в производстве зерна, Китай уже давно зависит от других стран, включая Россию, Украину и Японию, в отношении пшеницы и других потребительских товаров. Теперь, когда Украина прекратила экспорт пшеницы из-за войны, Китай будет среди многих стран, пытающихся найти альтернативных поставщиков.

С начала пандемии COVID-19 Китай импортировал больше продуктов питания из Японии, чем когда-либо. Nikkei сообщил, что «экспорт продуктов питания, сельскохозяйственной, лесной и морской продукции в материковый Китай вырос на 35,2% до 222,4 млрд иен (1,93 млрд долларов) в 2021 году».

Монголия, с другой стороны, уже пережила рост цен на энергоносители. Например, в Улан-Баторе широко используемый бензин АИ-92 сейчас стоит 2 390 монгольских тугриков ($ 0.82) по сравнению с 1 434 тугриками ($ 0.49) в апреле прошлого года, что означает рост на 66 процентов. Более того, поскольку потребление дизтоплива в Монголии на 100 процентов зависит от России, страну сжимает инфляция и энергетический переход.

В то же время, если цены на сырьевые товары продолжат расти, а Монголия будет экспортировать свои природные ресурсы, такие как уголь, «политика экономического возрождения» может выиграть от таких колебаний. Однако есть внешние факторы, которые мешают Монголии реализовать такую прекрасную возможность. Поскольку китайское правительство продолжает блокировать города и пограничные станции из-за COVID-19, экспорт Монголии в Китай приостановлен, что является повторяющейся проблемой на фоне пандемии.

Экономика Монголии также может пострадать из-за сокращения торговли между Монголией и Россией. Если российская экономика и финансовая система будут парализованы, это, вероятно, повлияет на воздушную торговлю. Монголы за границей уже сообщали о невозможности использования кредитных карт, предлагаемых монгольскими банками, из-за разрыва связи России со SWIFT. С другой стороны, поскольку Монголия и Россия связаны железнодорожной инфраструктурой, ожидается, что некоторая торговля продолжится в обычном режиме, но поставки товаров из Европы будут сокращены.

Помимо экономических последствий, недавние действия России также меняют геополитическую обстановку в Северо-Восточной Азии. Такие страны, как Япония, которые не испытывают сильного доверия и уверенности в России, опасаются неожиданных проблем с безопасностью.

2 марта министерство обороны Японии заявило, что российский вертолет нарушил воздушное пространство Японии в районе острова Хоккайдо. В ответ Япония подняла на перехват истребители. Чтобы предотвратить эскалацию, стороны договорились быть более осторожными в этом районе. Любое незначительное недопонимание или действие может усугубить уже существующее недоверие.

Учитывая все эти динамичные геополитические события, вторжение России в Украину заставило региональных политиков пересмотреть свои стратегии в отношении обороны, стремясь при этом сохранить статус-кво. По данным Mordor Intelligence, до 2022 года оборонный рынок Азиатско-Тихоокеанского региона быстро рос; текущая ситуация подольет масла в этот огонь.

Более того, для соседних стран, таких как Монголия и Китай, геополитический шаг России, направленный на то, чтобы помешать влиянию НАТО в Восточной Европе, представляет собой множество проблем.

Западные санкции против России быстро превратились в обоюдоострый меч для Китая: официальные лица США угрожают рассмотреть возможность введения санкций против Китая, если он защитит Россию от финансовых последствий. По крайней мере, в краткосрочной перспективе Китай пытается сохранить дружеские отношения с Россией, не противодействуя Европе и США, о чем свидетельствует его воздержание в недавней резолюции Генеральной Ассамблеи ООН.

Кроме того, последнее десятилетие считается пиком китайско-российских, российско-монгольских и монголо-китайских отношений. В 2014 году Владимир Грайворонский из Российской академии наук писал, что как «треугольник Россия, Монголия и Китай представляет собой специфический, относительно отдельный субрегион Северо-Восточной Азии, а также Восточной Азии. Народы этих стран принадлежат к трем разным цивилизациям – русской, монгольской и китайской. Они прошли многовековую историю межцивилизационных политических, торгово-экономических, культурных, мирных и военных отношений». Недавний шаг России, хотя он и не поставит под угрозу эти трехсторонние связи, со временем может посеять семена недоверия.

В Северо-Восточной Азии, хотя уже существует ряд сохраняющихся исторических и современных проблем безопасности, недавнее вторжение России в Украину усилит напряженность в будущем. С точки зрения безопасности правительства будут стремиться подготовиться к серьезной нестабильности в сфере безопасности, увеличивая расходы на оборону и инвестируя в основанные на технологиях кибер-системы и системы противовоздушной обороны, при этом используя дипломатию для предотвращения эскалации. Все страны Северо-Восточной Азии будут проявлять крайнюю бдительность и наблюдательность, поскольку последствия продолжают становиться очевидными.

автор: Болор Лхаажав — исследователь, специализирующийся на Монголии, Китае, России, Японии, Восточной Азии и Америке. Она имеет степень магистра азиатско-тихоокеанских исследований Университета Сан-Франциско.

перевод с английского: Татар С.Майдар

источник: The Diplomat

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