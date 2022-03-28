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Монгольские велосипедисты завоевали серебряные медали на чемпионате Азии

CentralAsia (MNG) -  Чемпионат Азии по велоспорту в Душанбе организуют в марте 2022 года. На турнир съехались гонщики из 27 стран. Соревнования продлятся до 30 марта.

С.Жамбалжамц, Б.Марал-Эрдэнэ, Б.Тэгшбаяр и Э.Билгуунжаргал представляли сборную Федерации страны на проходящих в Таджикистане соревнованиях по велоспорту и соревновались со спортсменами из других стран.

Монгольские спортсмены не выигрывали командных медалей на континентальных соревнованиях с тех пор, как завоевали серебряную медаль на чемпионате Азии 1991 года. Спортсмены из 27 стран собираютс на чемпионате Азии в этом году.

Из-за пандемии чемпионат Азии по велоспорту не проводили более двух лет. И вот, наконец, долгожданный старт. Турнир такого ранга впервые проводится в Таджикистане. В эти дни в столицу этой республики приехали более 400 спортсменов из разных стран Азии.

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