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Монголия снизила оценку своего роста ВВП до 2,6%
// T BuYa Mongolia

CentralAsia (MNG) -  Монголия снизила свой прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) в 2022 году до 2,6 процента с 5,1 процента в начале этого года, сообщили в пятницу местные СМИ со ссылкой на центральный банк страны.

«Производство отраслей, использующих импортное сырье, как ожидается, значительно замедлится по сравнению с предыдущим годом. В дополнение к сокращению экспорта горнодобывающей промышленности, объем производства также снижается», — заявил Банк Монголии, отметив, что эти факторы способствовали снижению экономических перспектив на 2022 год.

Экономика Монголии в значительной степени зависит от горнодобывающего сектора, ориентированного на экспорт.

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