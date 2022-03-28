В Монголии Фонд Азии запускает мобильное приложение для расширения поддержки женщин-предпринимателей

CentralAsia (MNG) - В Монголии Фонд Азии запустил мобильное приложение «Женский бизнес-центр» (Women’s Business Center - WBC) при поддержке правительства Канады через Министерство внутренних дел Канады и правительства Австралии. WBC предоставляет основные услуги по поддержке бизнеса женщинам в их физическом центре в Улан-Баторе с 2016 года, и приложение сделает эти услуги доступными для предпринимателей по всей Монголии.

В презентации приняли участие более 80 женщин-предпринимателей, а также представители гражданского общества, частного сектора, правительства, посольств и международных донорских организаций, имеющих отношение к монгольскому движению за гендерное равенство. Со вступительным словом выступили Чрезвычайный и Полномочный Посол Канады в Монголии Е.П. Екатерина Ивкофф, депутат парламента Булгантуяа Хурэлбаатар, Генеральный секретариат Национального комитета по вопросам гендерного равенства Энхбаяр Төмөр-Өлзий, а также депутат парламента и глава женской группы в парламенте Сарангэрэл Даваажанцан.

Посол Ивкофф отметила: «Мы очень рады запуску приложения WBC, которое позволит нынешним и начинающим женщинам-предпринимателям из любой точки Монголии получить цифровой доступ к важным тренингам, сетевым возможностям и наставничеству, а также даст им необходимые инструменты для старта и роста. их бизнес».

Энхжин Отгонбаяр, генеральный директор разработчика приложений TomYo EdTech, отметила: «Мы видим, что нынешние и начинающие женщины-предприниматели, независимо от того, где они находятся, получат огромный доступ к информации и расширению возможностей через приложение WBC в Монголии, сохраняя при этом сеть поддержки. что соответствует основным ценностям Женского бизнес-центра по созданию сильного сообщества женщин-предпринимателей. Поскольку Covid-19 оставил многих женщин-предпринимателей в Монголии с меньшим количеством времени, которое они могли бы посвятить своей профессиональной деятельности из-за увеличения неоплачиваемых обязанностей по уходу, платформа, которая обеспечивает как навыки ведения бизнеса, так и навыки саморазвития, пользуется большим спросом у женщин-предпринимателей, которые нуждаются в гибкой поддержке и наставничество».

Оценка воздействия Covid-19, проведенная Фондом Азии, проектом расширения экономических возможностей женщин Монголии, показала, что принадлежащие женщинам микро- и малые предприятия, работающие в неформальном секторе, непропорционально сильно пострадали от пандемии Covid-19 в Монголии, и что 90 процентов опрошенных женщин не знали, как для доступа к отраслевой информации. Кроме того, в ходе оценки, проведенной проектом при поддержке Give2Asia и Lotus Circle для оценки участия в цифровых технологиях микро-, малых и средних предприятий, принадлежащих женщинам, 97 процентов респондентов сообщили, что они используют Интернет, а 93 процента сообщили, что они используют смартфон в своей деловой деятельности. Приложение WBC предоставит женщинам-предпринимателям столь необходимый доступ к деловым навыкам и знаниям, информации о личном развитии, наставничеству и сетевым возможностям, поскольку они работают над восстановлением и поддержанием своего бизнеса после пандемии Covid-19.

Фонд Азии — это некоммерческая международная организация по развитию, стремящаяся улучшить жизнь в динамично развивающейся Азии. Основываясь на шестидесятилетнем опыте и глубоком местном опыте, наша работа в регионе сосредоточена на эффективном управлении, расширении прав и возможностей женщин и гендерном равенстве, инклюзивном экономическом росте, защите окружающей среды и борьбе с изменением климата, а также на региональных и международных отношениях.

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