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Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ встретилась с постоянным представителем Монголии
Мижиддоржийн Цэнгэг и Тереза Рибейро
Мижиддоржийн Цэнгэг и Тереза Рибейро

CentralAsia (MNG) -  Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейро встретилась с Постоянным представителем Монголии при ОБСЕ послом Мижиддорж Цэнгэг.

Их первая встреча была посвящена правовой базе СМИ в стране и ее влиянию на свободу выражения мнений. Рибейро и Цэнгэг обсудили различные сопутствующие вопросы, такие как безопасность журналистов, медийная грамотность и доступ к информации.

Рибейро представила приоритеты своего Управления до конца 2023 года, а Ценгег проинформировала о текущих шагах по внесению поправок в законодательство страны в соответствии с ее обязательствами в области прав человека.

В частности, Рибейро и Цэнгэг обсудили возможные пути обеспечения безопасности журналистов во время массовых мероприятий и улучшения взаимодействия с правоохранительными органами. Рибейро подтвердила свою готовность поддержать Монголию в реформах и обновлении законодательной базы для СМИ.

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