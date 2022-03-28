Ц.Билэгсайхан

CentralAsia (MNG) - В последнее время уровень заражения Covid-19 в Монголии снижается. Однако специалисты по-прежнему рекомендуют гражданам соблюдать режим инфекционного контроля.

Генеральный директор Национального исследовательского центра инфекционных болезней Ц.Билэгсайхан дал короткое интервью по этому поводу.

- В последние дни число случаев Covid-19 снижается.

- Да, количество случаев заражения снижается. Общее количество коек в больнице сократилось до 500. Новых случаев в сутки стало меньше 100.

Однако сообщается не менее 50 случаев в день, а это значит, что мы все еще в группе риска. Поэтому граждане должны носить маски, хорошо мыть руки, проветривать помещения и продолжать соблюдать прежний режим. Несмотря на то, что правительство, Государственная чрезвычайная комиссия и Министерство здравоохранения сняли некоторые ограничения, такие как посещение общественных мест и развлечений, мы рекомендуем людям оставаться защищенными от заражения.

- Уменьшается ли число людей, получающих вакцины, по мере снижения уровня инфицирования?

- Количество людей, подлежащих вакцинации в день, относительно уменьшается. Однако требуется дополнительная доза для восстановления иммунитета, третья или четвертая доза. Это связано с тем, что поствакцинальный иммунитет снижается через 4-6 месяцев или ослабевают способности организма к самозащите. Поэтому необходимо принимать дополнительные дозы для восстановления иммунитета.

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