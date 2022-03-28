Монголия и США запустили антикоррупционный проект «Монгольская институциональная честность и прозрачность»

CentralAsia (MNG) - Запущен новый трехлетний (2021-2024 гг.) антикоррупционный проект «Монгольская институциональная честность и прозрачность», финансируемый Международным бюро по борьбе с наркотиками и правоохранительными органами Государственного департамента США, Международной организацией по праву развития, направленный на снижение коррупции в целях сокращения коррупции посредством предотвращения, расследования и судебного преследования. Открытие этого проекта состоялась 22 марта 2022 года в Улан-Баторе.

Сегодня коррупция является серьезной многоаспектной проблемой в государственном и частном секторах Монголии. Внедрение антикоррупционной политики, мониторинг налоговых деклараций и создание эффективной системы расследования и раскрытия коррупционных преступлений имеют решающее значение для борьбы с коррупцией.

В частности, необходимо решить такие вопросы, как сообщение и выявление фактов коррупции, укрепление международного сотрудничества, усиление международного сотрудничества во взаимной правовой помощи по уголовным делам о коррупции, предупреждение коррупции, улучшение координации между национальными организациями.

Проект направлен на повышение квалификации Антикоррупционной службы Монголии и судебных органов в борьбе с коррупцией и должностными неправомерными действиями, а также на укрепление международного сотрудничества между этими ведомствами и создание системы международного сотрудничества. В качестве члена Восточноевропейской и Центральной Азии по борьбе с коррупцией Монголия также стремится поддерживать выполнение рекомендаций Стамбульского плана действий по борьбе с коррупцией и ее обязательств.

В рамках проекта также была создана рабочая группа с представителями Антикоррупционной службы Монголии, Генеральной прокуратуры и национальных организаций для определения ролей и обязанностей в международном сотрудничестве в области взаимной правовой помощи и для укрепления межведомственной координации и сотрудничества. Проект также подписал Меморандум о взаимопонимании с Антикоррупционной службой и Генеральной прокуратурой.

«Мы надеемся, что в будущем мы разделим наши общие вызовы, соберем вместе экспертов из гражданского общества, Специализированного инспекционного агентства, ФБР и других организаций, а также поделимся извлеченными уроками о том, как предотвращать коррупцию, выявлять и пресекать незаконный бизнес», — заявил представитель посольства США Тимоти Рид.

«Концепция проекта основана на большом опыте Международной организации права развития в сотрудничестве со специальными государственными органами стран Восточной Европы и Центральной Азии и организациями гражданского общества в борьбе с коррупцией и должностными правонарушениями. Проект также будет способствовать достижению Монгольской национальной программы по борьбе с коррупцией и реализации плана действий», — заявил постпред Международной организации по праву развития Стивен Кент.

Международная организация по праву развития — международная межправительственная организация, занимающаяся вопросами устойчивого развития и верховенства закона, имеющая опыт работы в более чем 90 странах с различными правовыми системами по всему миру. Международная организация по праву развития была создана в 1988 году и получила статус наблюдателя при Организации Объединенных Наций в 2001 году.

источник: посольство США в Улан-Баторе

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