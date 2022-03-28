Бывшая дзюдоистка Монголии улетела в США на свой первый матч UFC

CentralAsia (MNG) - 24 марта бронзовый призер Олимпийских игр, Герой Труда, Заслуженная спортсменка Монголии М.Уранцэцэг вылетела на свой первый поединок UFC в США.

Во время мероприятия, которое состоялось в январе этого года для присвоения ей звания Героя Труда, спортсменка объявила, что уходит из спорта дзюдо, в котором непрерывно тренировалась 17 лет, и дебютирует в UFC.

На всех крупных международных соревнованиях и турнирах по дзюдо, в которых она участвовала, Уранцэцэг завоевала 21 золотую, 16 серебряных и 21 бронзовую медаль — всего 47 медалей.

За свою карьеру в дзюдо она также установила рекорд Гиннеса по количеству медалей, выигранных в мировом турне Международной федерации дзюдо (IJF), выиграв 39 медалей в период с 2010 по 2021 год.

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