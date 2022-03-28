Минэнерго Монголии реализует 22 проекта

CentralAsia (MNG) - Монголия стремится превратиться из импортера энергии в экспортера и стать энергетически самодостаточной. К сожалению, страна по-прежнему не может удовлетворить даже свои внутренние потребности и по-прежнему покупает электроэнергию у двух соседей из-за отсутствия инфраструктуры. В связи с этим в рамках Политики нового возрождения 23 марта в преддверии Монгольского экономического форума 2022 года был проведен префорум по возрождению энергетики. Начиная с прошлой недели, организуется серия встреч в рамках подготовки к Монгольскому экономическому форуму, который должен состояться 7 и 8 апреля.

В ходе мероприятия экономисты, специалисты энергетического сектора, исследователи и эксперты обсудили финансирование и инвестиции в проекты развития, государственно-частное партнерство, действующую тарифную систему, внедряемую в секторе, и вклад сектора в зеленое развитие Монголии.

Министр энергетики Н.Тавинбэх подчеркнул, что невозможно возродить экономику страны при обеспечении стабильности энергетического сектора. Поскольку на протяжении многих лет в эту сферу не делалось крупных инвестиций, министерство планирует реализовать 22 новых проекта, которые нашли отражение в Политике нового возрождения.

«Строительство электростанции «Таван-Толгой» мощностью 450 МВт позволит ввести ресурсы Гоби в хозяйственный оборот. ООО «Оюу-Толгой» также начнет поставлять электроэнергию внутри страны. Другими словами, оно перестанет ежегодно покупать энергию из-за рубежа на 120 миллионов долларов. Так как этот проект будет финансироваться государством, создана государственная компания», — сообщил он. Министр подчеркнул, что исследовательские проекты в области энергетики и атомной энергетики будут внедряться и развиваться в Монголии. «Мы также планируем использовать газ из газопровода, соединяющего Россию и Китай через территорию Монголии. Нужен опыт делового сотрудничества в этих сферах», — подчеркнул он.

Кроме того, министр Н.Тавинбэх сообщил, что министерство построит ЛЭП, соединяющую город Чойбалсан с районом Багануур, расширит Багануурскую ТЭС, установит в центральном районе батарею мощностью 160 МВт для комплексного регулирования мощности, построит электростанцию мощностью 300 МВт в районе Багахангай, а в 2025 году расширить Амгаланскую ТЭЦ. Он предупредил, что если эти проекты не будут реализованы немедленно, Монголия столкнется с трудностями при преодолении энергетического пика предстоящей зимой и будет вынуждена увеличить объем импортируемой энергии.

В настоящее время в Монголии насчитывается девять электростанций и тепловых электростанций, три дизель-электростанции, семь гидроэлектростанций, три ветряных электростанции и семь солнечных электростанций.

Гидроэлектростанции Монголии полностью обеспечивают электроэнергией некоторые сомоны западных аймаков. Поэтому министерство намерено начать строительство гидроэлектростанции Эрдэнэбурэн мощностью 90 мегаватт в апреле в соответствии с соглашением между Монголией и Китаем. Проект, который много лет застопорился из-за внешних и внутренних факторов, рассматривается как решающий для достижения Монголией энергетической независимости и считается важным для обеспечения долгосрочных поставок энергии в западных аймаках. Ожидается, что новая станция будет производить 366 млн кВтч электроэнергии в год и поставлять энергию в Алтае-Улиастайскую региональную энергосистему. Ее планируется ввести в эксплуатацию где-то между 2028 и 2030 годами.

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