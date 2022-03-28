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Путин и Эрдоган договорились о встрече делегаций по Украине в Стамбуле
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились о проведении следующей встречи делегаций России и Украины в Стамбуле. Об этом в воскресенье, 27 марта, сообщила канцелярия турецкого лидера.

Главы государств провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили российско-украинский конфликт. «В ходе беседы президент Эрдоган подчеркнул необходимость прекращения огня, а также скорейшего [достижения] мира между Россией и Украиной, улучшения гуманитарной ситуации в регионе», - заявили в администрации Эрдогана. В заявлении подчеркивается, что Турция готова «всеми возможными способами» способствовать процессу урегулирования.

Незадолго до этого состоялся телефонный разговор Эрдогана с президентом Украины Владимиром Зеленским. Во время беседы главы государств обсудили ситуацию на местах в российско-украинском конфликте и этап переговоров между Москвой и Киевом. Эрдоган также выразил уверенность, что Анкара оказала всю помощь в этом процессе.

Ранее в воскресенье глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский сообщил, что следующий раунд переговоров российской и украинской делегаций пройдет очно 29–30 марта, не указав место ее проведения.

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