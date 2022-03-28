Узбекистан не давал обещание России о беспошлинном экспорте в Европу, - Министерство инвестиций и внешней торговли

CentralAsia (UZ) - Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана не обращалось в Москву с предложением служить беспошлинным коридором для экспорта российских товаров в Европу, а сообщения об этом в российских СМИ безосновательны. Об этом говорится в официальном заявлении министерства от 25 марта.

Ранее российкое издание РИА Новости распространило информацию относительно комментария директора Агентства по привлечению иностранных инвестиций при Министерстве инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан Улугбека Касимходжаева, который якобы заявил, что Ташкент предлагает Москве беспошлинный коридор для экспорта российских товаров в Европу.

По данным агентства, Касымходжаев сообщил, что Узбекистан имеет расширенная систему преференций ЕС «GSP+» в торговле с Европой, и Москва может использовать эту привилегию для экспорта своей продукции в Европу через Узбекистан без уплаты таможенных пошлин.

«У.Касымходжаев, недавно начавший работу в системе Министерства инвестиций и внешней торговли, комментируя вопрос журналиста издания «РИА Новости», не в полной мере был осведомлен о практических аспектах и механизмах применения льгот и преференций системы "GSP+". Он не обладает достаточной компетенцией в данной области, не входящей в его зону ответственности, и не уполномочен делать заявления по этой теме», - отметили в министерстве.

В связи с этим, в министерстве заявили, что комментарий У.Касымходжаева не является официальной позицией Министерства инвестиций и внешней торговли по данному вопросу.

В апреле 2021 года Узбекистан стал участником системы GSP+ Европейского Союза. По этой системе Узбекистан имеет право экспортировать в Европу около 3 000 наименований продукции без таможенных пошлин, а 3 200 наименований продукции на основе пониженных таможенных пошлин. С тех пор как 24 февраля Россия объявила войну Украине, международное сообщество, включая большинство западных стран, разорвало экономические и политические связи с Москвой. Запад наложил на Россию множество санкций. В результате возможности России экспортировать продукцию в европейские страны или импортировать ее с Запада сильно ограничены.