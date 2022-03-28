Правительство «Талибана» закрыло школы для афганских девочек через несколько часов после открытия

CentralAsia (CA) - Администрация талибов в Афганистане объявила в среду, что средние школы для девочек будут закрыты через несколько часов после того, как они открылись впервые почти за 7 месяцев, сообщает Аljazeera.

Отступление со стороны талибов означает, что ученицы старше 6 класса не смогут посещать школу.

В уведомлении Министерства образования в среду говорилось, что школы для девочек будут закрыты до тех пор, пока не будет составлен план в соответствии с исламским правом и афганской культурой, сообщает правительственное информационное агентство Bakhtar News Agency.

«Мы сообщаем всем старшим школам для девочек и тем школам, в которых есть ученицы выше 6 класса, что они не работают до следующего приказа», - говорится в уведомлении. «Да, это правда», - сказал изданию AFP представитель талибов Инамулла Самангани, когда его попросили подтвердить сообщения о том, что девочкам было приказано вернуться домой.

«Очень обидно, что девочек, которые ждали этого дня, заставили вернуться из школы. Это показывает, что талибы ненадежны и не выполняют свои обещания. Это означает, что средние школы запрещены для девочек. Даже начальные школы не открыты по всей стране. В большинстве провинций нет начальных школ для девочек. Это показывает, что талибы точно такие же, как и раньше - они против образования девочек», - сказал афганский политик и журналист из Лондона Шукрия Баракзай.

В последний раз, когда талибы правили Афганистаном, с 1996 по 2001 год, они запретили женское образование и большую часть женской занятости. Но после возвращения к власти в августе группа пообещала девочкам возможности для получения образования и трудоустройства.

Международное сообщество сделало образование девочек ключевым требованием для любого будущего признания администрации «Талибана», которая захватила страну в августе после вывода иностранных войск.

Посланник ООН Дебора Лайонс назвала сообщения о закрытии «тревожными». «Если это правда, то в чем может быть причина?», - написала она в Твиттере.

Норвежский совет по делам беженцев выразил «глубокую обеспокоенность» заявлением правительства. «Мы ожидаем, что правительство талибов разрешит всем девочкам и мальчикам по всей стране возобновить полный цикл образования в соответствии с ранее данными публичными заявлениями», - сообщил в среду генеральный секретарь СРН Ян Эгеланн.

Осуждая решение талибов запретить девочкам посещать школу после 6 класса, посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что это решение ставит под угрозу будущее Афганистана и его роль в международном сообществе. «Это решение отказать женщинам и девочкам в образовании нарушает давнее обещание».

Специальный представитель Госдепартамента США по делам афганских женщин Рина Амири также осудила это решение, заявив, что этот шаг не был случайным.

«Теперь мы знаем, что сегодняшнее решение запретить девочкам старше 6 класса возвращаться в школу не было случайным. Оно было принято руководством «Талибана» и является предательством афганских семей. Давайте проясним несколько моментов. Во-первых, в отказе девочкам нет ничего исламского. Чтобы убедиться в этом, достаточно взглянуть на другие страны с мусульманским большинством. Во-вторых, нет ничего афганского в отказе девочкам в образовании. Опросы показывают, что афганцы широко поддерживают образование девочек», - написала она в Твиттере.

Ранее, после сообщений об этом решении, Миссия ООН по содействию Афганистану (МООНСА) также осудила действия талибов. Девочки-подростки по всему Афганистану должны были вернуться в школы после того, как ранее им запретили исламские организации.

«С момента прихода к власти в августе прошлого года талибы нарушили права женщин практически во всех областях, включая подавление свободы передвижения женщин.

По данным HRW, женщины и девочки также лишены доступа к медицинской помощи», - пишет издание.

Согласно сообщениям, у женщин и девочек, столкнувшихся с насилием, нет пути спасения.

Большинство стран отказались официально признать «Талибан» из-за опасений по поводу их обращения с девочками и женщинами и других проблем с правами человека.

Талибы наложили ряд ограничений на женщин, фактически запретив им работать на многих государственных должностях, контролируя то, что они носят, и не позволяя им выезжать за пределы своих городов в одиночку.