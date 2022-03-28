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Шольц выступил против ввода миротворцев НАТО на Украину
Олаф Шольц
Олаф Шольц

CentralAsia (CA) -  Германия выступает против ввода миротворческих сил НАТО на территорию Украины, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью телеканалу ARD, пишет портал Focus.

Он отметил, что Берлин также выступает против установления бесполетной зоны над страной. По словам канцлера, это означало бы прямое вмешательство НАТО в конфликт.

«Мы не будем действовать там в военной сфере, даже если называть это миротворческими войсками. Мы не будем добиваться там бесполетной зоны», - подчеркнул он.

О том, что НАТО не будет вмешиваться в ситуацию на Украине военными методами Шольц говорил еще в середине марта. Он подчеркивал, что ФРГ продолжает вносить свой вклад в урегулирование ситуации, поставляя Украине гуманитарную помощь и оружие. Канцлер призвал завершить украинский конфликт как можно скорее дипломатическими методами.

Ввести миротворцев НАТО на Украину предлагал вице-премьер Польши Ярослав Качиньский. «Я считаю, что необходима миротворческая миссия НАТО, возможно, какая-то более широкая международная система, но миссия, которая также сможет защищать себя и которая будет действовать на Украине», - пояснял он.

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