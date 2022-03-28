Узбекистан и Казахстан взаимно признали сертификаты о вакцинации от COVID-19

CentralAsia (UZ) - Узбекистан и Казахстан договорились о взаимном признании сертификатов вакцинации. Об этом сообщает Служба санитарно-эпидемиологического надзора Узбекистана.

Теперь при наличии национального сертификата о вакцинации при пересечении границы гражданам двух государств нет необходимости предъявлять отрицательный ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию.

Кроме того, детям младше 5 лет нет необходимости сдавать тест, если у их сопровождающих есть сертификаты о вакцинации. На детей старше этого возраста по-прежнему следует предъявлять отрицательный результат ПЦР, даже если их сопровождающие привиты от коронавируса.

Аналогичные меры приняты в отношении лиц, пересекающих границу Узбекистана и Таджикистана.

Кроме того, возобновляется работа системы оформления и выдачи электронных виз иностранным гражданам (E-VISA).

Ранее Россия сняла введенные из-за коронавируса ограничения на полеты в Узбекистан.