Узбекистан и Казахстан взаимно признали сертификаты о вакцинации от COVID-19

- Узбекистан, общество
- 10:15, 28 марта 2022
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CentralAsia (UZ) - Узбекистан и Казахстан договорились о взаимном признании сертификатов вакцинации. Об этом сообщает Служба санитарно-эпидемиологического надзора Узбекистана.
Теперь при наличии национального сертификата о вакцинации при пересечении границы гражданам двух государств нет необходимости предъявлять отрицательный ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию.
Кроме того, детям младше 5 лет нет необходимости сдавать тест, если у их сопровождающих есть сертификаты о вакцинации. На детей старше этого возраста по-прежнему следует предъявлять отрицательный результат ПЦР, даже если их сопровождающие привиты от коронавируса.
Аналогичные меры приняты в отношении лиц, пересекающих границу Узбекистана и Таджикистана.
Кроме того, возобновляется работа системы оформления и выдачи электронных виз иностранным гражданам (E-VISA).
Ранее Россия сняла введенные из-за коронавируса ограничения на полеты в Узбекистан.