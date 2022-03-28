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Уилл Смит ударил ведущего церемонии вручения «Оскара». Видео
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CentralAsia (CA) -  Голливудский актер и музыкант Уилл Смит на 94-й церемонии вручения наград Американской киноакадемии «Оскар» стал участником неоднозначного инцидента, во время которого вышел на сцену и ударил по лицу ведущего Криса Рока. Трансляцию церемонии вел телеканал ABC.

Крис Рок объявлял претендентов на награду за «Лучший документальный фильм» и решил пошутить об «удивительно короткой стрижке» Джады Пинкетт-Смит — супруги Уилла Смита. «Люблю тебя, Джейда, не могу дождаться увидеть тебя в «Солдате Джейн 2», - сказал ведущий, сравнив актрису с персонажем Деми Мур в фильме «Солдат Джейн», где та была обрита наголо. Пинкетт-Смит страдает от аутоиммунного заболевания - алопеции, которая проявляется выпадением волос. Какое-то время Джада это скрывала, но недавно заявила, что больше не будет этого делать.

После этих слов Уилл Смит вышел на сцену и ударил Рока по лицу. После того, как актер вернулся на место, он прокричал Року, чтобы тот не трогал его жену. Пока актер уходил со сцены, ведущий церемонии что-то крикнул ему вслед, но звук на мгновение отключили, и слова Рока слышали только гости мероприятия (для некоторых стран трансляция была показана без отключения звука).

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