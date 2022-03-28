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Российские войска пытаются прорвать оборону возле Киева, - Генштаб ВС Украины
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Группировка сил и средств обороны Киева сдерживают войска РФ, которые пытаются прорвать оборону с северо-запада и востока с целью взятия под контроль ключевых автодорог и населенных пунктов. Об этом говорится в новой сводке Генштаба ВС Украины на 28 марта.

Сообщается, что украинские войска продолжают ведение «оборонной операции» на Восточном, Юго-Восточном и Северо-Восточном направлениях.

По информации Генштаба ВСУ:

Бои идут к югу от Изюма - в Каменке, Сухой Каменке и Топольском. То есть фронт на этом участке движется к границам Донецкой области.

Группировки украинских войск сдерживают продвижение войск РФ по направлениям населенных пунктов Гуляйполе и Запорожье.

На Авдеевском направлении украинские военные отражают штурмовые действия российских войск в районе населенного пункта Верхнеторецкое.

На Волынском и Сиверском направлениях продолжаются военные действия. «Обстановка контролируемая, существенных изменений не претерпела».

На юге основные усилия Сил обороны Украины сосредоточены на организации оборонных мероприятий городов Кривого Рога, Запорожья и Николаева, удержании определенных участков морского побережья, охране и обороне объектов критической инфраструктуры.

На Донецком и Луганском направлениях группировкой Объединенных сил Украины за сутки отбиты 5 российских атак. Украинскими войсками уничтожены 2 танка, боевая машина пехоты и один автомобиль.

Кроме того, Генштаб сообщает, что группировкой Воздушных Сил Украины за предыдущие сутки были уничтожены 4 самолета, 1 вертолет, 2 БПЛА разных типов и 2 крылатые ракеты.

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