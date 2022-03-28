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В Узбекистан доставлено более 2 млн доз вакцины Moderna

CentralAsia (UZ) -  Сегодня, 28 марта, в Узбекистан в рамках программы COVAX доставлено 2 млн 108,4 тыс. доз вакцины Moderna.

Общее количество доз, доставленных в рамках данной программы, достигло 19,24 млн, сообщили в Минздраве республики.

На сегодняшний день в Узбекистане количество используемых вакцин достигло 63 578 553 доз. Из них: 2 606 080 доз AstraZeneca; 1 996 268 доза ZF-UZ-VAC2001; 1 341 790 доз «Sputnik V»; 10 688 860 доз Moderna; 4 626 180 доз Pfizer / BioNTech; 1 976 000 доз Sinovac; 343 375 доз вакцины Sputnik Light.

В процедурах вакцинации использовано более 48 миллионов доз вакцины. В настоящее время в стране имеется 15 553 825 доз вакцины от коронавируса.

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