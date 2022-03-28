Алишер Усманов через родственников владел пятью виллами в Италии и 27 счетами в Швейцарии, - OCCRP

CentralAsia (UZ) - Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), признанный в России нежелательной организацией, совместно с британским изданием The Guardian опубликовал расследование об основателе холдинга USM Алишере Усманове.

Расследователи установили, что олигарх через родственников и связанные с ними компании владеет пятью виллами на побережье Коста-Смеральда (остров Сардиния, Италия).

Участок с самой дорогой виллой Усманова принадлежит его сестре Гульбахор Исмаиловой, а сам объект недвижимости – ликвидированной компании Le Mimose на острове Мэн, которая в свою очередь принадлежит компании Усманова Pauillac Property Ltd., зарегистрированной на Бермудах.

Гульбахор Исмаилова владеет еще двумя виллами в том же комплексе напрямую. Другими виллами владеют итальянские компании Delemar SRL и Punta Capaccia, которые тоже принадлежат Pauillac Property.

Другая сестра Усманова, Саодат Нурзиева, владеет 27 счетами в швейцарских банках – большинство из них связано с USM Holdings, утверждают расследователи. В апреле 2011 года на одном из этих счетов было более 2,1 миллиарда долларов. Счета в Швейцарии есть и у Гульбахор Исмаиловой.

В 2012 году Усманов отправил три миллиона долларов Нурзиевой в качестве «подарка». Пять месяцев спустя она отправила брату 100 тысяч долларов двумя переводами, указав в цели платежа «брату на текущие расходы». Другую часть этой суммы – более 2,5 миллиона долларов – Нурзиева перевела директору сталелитейной компании в Объединенных Арабских Эмиратах Шохруху Насирходжаеву, пишет OCCRP.

Также в 2017 году в течение трех месяцев Усманов отправил шесть переводов на более чем 190 миллионов долларов самому себе. Операции совершались через личные счета и счета офшорных организаций под контролем олигарха.

Ранее OCCRP объявила о создании «​Трекера санкционных активов»​ – базы данных о зарубежных активах, связанных с российскими олигархами, чиновниками и пропагандистами, попавшими под санкции, а также с их родственниками. В эту базу, помимо Алишера Усманова, попали другие известные олигархи, чьи активы есть в регионах Сибири: глава «Транснефти» Николай Токарев, глава «Русала» Олег Дерипаска.

Ранее Евросоюз ввел персональные санкции в отношении российских олигархов из-за военных действий России на территории Украины. В «черном списке» оказались Николай Токарев, Алишер Усманов, Игорь Сечин («Роснефть»), Геннадий Тимченко (Volga Group).​