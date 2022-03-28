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Узбекистан запустил регулярные авиарейсы Наманган — Алматы

CentralAsia (UZ) -  Авиакомпания Uzbekistan Airways запускает рейсы в Алматы, передает пресс-служба авиакомпании.

"Начиная с 30 марта, в рамках проекта хаб "Восточный" АО "Uzbekistan Airways" запускает регулярные авиасообщения по новому международному направлению Наманган — Алматы — Наманган", — говорится в сообщении авиакомпании.

Авиарейсы будут выполняться два раза в неделю по средам и субботам.

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