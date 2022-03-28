Шольц заявил о планах Германии отказаться от угля и нефти из России в этом году

Олаф Шольц

CentralAsia (CA) - Германия уже в 2022 году может стать независимой от российских угля и нефти. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в воскресенье, 27 марта, сообщает ARD.

«Это будет сделано довольно быстро, чтобы убрать зависимость от импорта российских энергоносителей. Попытаемся уйти от российского импорта угля и нефти, подготовим технические условия для импорта газа от других поставщиков. Планы насчет газа у нас были давно, а сейчас активизировались», — отметил он.

Кроме того, Шольц заявил об отказе Украине, просившей ввести полный запрет на российские энергопоставки хотя бы на месяц, поскольку это грозит Германии масштабным кризисом, передает.

Канцлер ФРГ напомнил, что не только Германия зависит от российских ресурсов, но и многие восточноевропейские страны. По словам канцлера, в случае резкого эмбарго на импорт энергоресурсов из РФ под ударом оказались бы «многие рабочие места».

«Речь идет о большом количестве рабочих мест. Если бы импорт прекратился со дня на день, это привело бы к тому, что целым отраслям промышленности пришлось прекратить свою деятельность. Если бы мы это сделали, мы бы спровоцировали значительный экономический кризис», - констатировал канцлер.

По его словам, ФРГ придется больше тратить на импорт нефти и газа при отказе от нефти и газа из РФ. Подчеркивается, что всё зависит от времени, за которое страна перейдет на использование возобновляемых источников энергии.

Ранее, 25 марта министр экономики Германии Роберт Хабек заявил о намерениях Берлина к лету сократить импорт российской нефти вдвое, а к зиме стать независимой от поставок топлива из России. В ближайшие месяцы предполагается снизить зависимость от российской нефти на 25%, к середине года — на 50%.

Что касается газа, то почти полной независимости от российского топлива Берлин надеется достичь к лету 2024 года, уточняет Хабек (доля России в этом случае составит 10% от всего объема поставок).

По данным министра, сейчас из России поступает 40% газа, покупаемого Германией. К концу года эта доля может сократиться до 30%, однако для этого необходимо наращивание производства водорода и массовое распространение возобновляемых источников энергии, добавил Хабек.