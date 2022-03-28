Эрдоган посетит Узбекистан на этой неделе

CentralAsia (UZ) - По приглашению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган 29-30 марта посетит страну с официальным визитом. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Основным пунктом программы пребывания высокого гостя является участие в работе второго заседания Узбекско-Турецкого Совета стратегического сотрудничества высшего уровня.

В повестку дня переговоров лидеров Узбекистана и Турции включены вопросы дальнейшего развития и укрепления двусторонних отношений дружбы и стратегического партнерства, расширения многопланового сотрудничества между нашими странами.

В центре внимания будут вопросы продвижения совместных проектов кооперации в области торговли, инвестиций, инноваций, промышленности, логистики, туризма и других отраслях экономики, а также продолжения активной реализации программы культурно-гуманитарного обмена.

Состоится обмен мнениями по актуальным аспектам международной и региональной политики.

По итогам саммита планируется принятие Совместного заявления и ряда двусторонних документов.