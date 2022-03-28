экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Эрдоган посетит Узбекистан на этой неделе

CentralAsia (UZ) -  По приглашению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган 29-30 марта посетит страну с официальным визитом. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Основным пунктом программы пребывания высокого гостя является участие в работе второго заседания Узбекско-Турецкого Совета стратегического сотрудничества высшего уровня.

В повестку дня переговоров лидеров Узбекистана и Турции включены вопросы дальнейшего развития и укрепления двусторонних отношений дружбы и стратегического партнерства, расширения многопланового сотрудничества между нашими странами.

В центре внимания будут вопросы продвижения совместных проектов кооперации в области торговли, инвестиций, инноваций, промышленности, логистики, туризма и других отраслях экономики, а также продолжения активной реализации программы культурно-гуманитарного обмена.

Состоится обмен мнениями по актуальным аспектам международной и региональной политики.

По итогам саммита планируется принятие Совместного заявления и ряда двусторонних документов.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Бывшая дзюдоистка Монголии вылетела в США на свой первый матч UFC
  • Гурбангулы Бердымухамедов ушел в отпуск с разрешения нового президента
  • Шольц выступил против ввода миротворцев НАТО на Украину


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com