Каким бывает нейтралитет и на что ориентироваться Украине? Примеры Швейцарии, Швеции, Финляндии, Австрии и Ирландии

CentralAsia (CA) - Противоречия современного мира слишком серьезны, чтобы уповать только на добрую волю и традицию соблюдения договоров в деле обеспечения безопасности страны. Поэтому институт нейтралитета переживает сегодня очевидный кризис, сообщает Republic.ru.

Российская «специальная военная операция» заставляет порой задуматься над вопросами, суть которых раньше была интересна исключительно узким специалистам. И это отнюдь не только вопросы военной стратегии или тактико-технические данные тех или иных вооружений. Переговоры между Украиной и Россией подняли тему о формах нейтралитета в Европе. Киев предлагает обеспечить Украине австрийский или шведский вариант демилитаризованного государства, имеющего собственную армию, заявил глава делегации России, помощник президента Владимир Мединский. «Обсуждается целый комплекс вопросов, связанных с размером украинской армии», - сказал он.

Если перефразировать классика, можно сказать, что все страны-участники военных блоков похожи, а все нейтралы - разные. Главные примеры последних на европейском континенте -Швеция, Швейцария, Ирландия, Финляндия и Австрия. Каждая из этих стран пришла к пониманию необходимости неприсоединения к военным альянсам, отказа от участия в оборонных союзах в результате собственного исторического развития. Для кого-то это был свободный выбор, для кого-то - единственный выход в конкретных обстоятельствах.

Поэтому условия и ограничения, которых придерживаются эти государства, сугубо индивидуальны. Равно как и те средства, к которым нейтральные страны намерены прибегнуть в случае агрессии.

Выбор по доброй воле

Первой из европейских государств, провозгласивших нейтралитет, была Швейцария. Это было так давно, что о точной дате спорят историки. Большинство ученых склоняется к тому, что идея нейтралитета возникла практически одновременно с идеей объединения отдельных областей - кантонов - в единое государство. Весь XVI и XVII веках швейцарские кантоны поставляли европейским феодалам наемников. Часто получалось, что швейцарские солдаты удачи одновременно служили у разных феодалов, враждовавших друг с другом. Это был своего рода «нейтралитет наоборот», отличавшийся «ненахождением» целиком и полностью на чьей-либо стороне. И в конце концов в 1709 году в крупнейшей в XVIII веке битве при городе Мальплак произошло кровавое столкновение между швейцарцами, служившими во французском и голландско-английском лагерях. Это подтолкнуло швейцарские кантоны к переходу от политики балансировки, чреватой распадом страны, к политике полного нейтралитета.

Схватка швейцарских наемников (слева) с ландскнехтами Франциска I в ходе битвы при Мариньяно (1515). Полотно анонимного художника начала XVI ве

И тут же нейтралитет стал приносить ощутимые политические дивиденды. В качестве нейтрального государства Швейцария принимала активное участие в процессе урегулирования последствий войны за испанское наследство (в ходе которой и случилась битва при Мальплаке), а один из мирных договоров был заключен в швейцарском городе Бадене. Это было первое выступление Швейцарии на международной арене как нейтрального государства. Участие Швейцарии в послевоенном урегулировании не только впервые позиционировало ее в качестве нейтральной силы на европейском континенте, но и замкнуло накопленный внутри- и внешнеполитический опыт в единую национальную концепцию нейтралитета. В XVIII веке нейтральная позиция Швейцарии стала настолько привычной, что изменить ее уже едва ли представлялось возможным.

Многократно Швейцария выступала посредником в урегулировании военных конфликтов. Ей удалось сохранить нейтралитет во время двух мировых войн. Неслучайно города Швейцарии стали местом важнейших переговоров в годы холодной войны. Именно там благодаря нейтральному статусу разместились штаб-квартиры многих международных организаций.

Швеция тоже приняла решение о суверенитете самостоятельно без внешнего давления, исходя из внутреннего развития страны. В начале XIX века король Карл XIV Юхан решил консолидировать общество, отказавшись от войн. В 1814 году, сразу после успешной войны с Норвегией, будучи на тот момент кронпринцем, Карл XIV Юхан объявил о формальном неприсоединении страны к военным блокам и неучастии в европейских войнах. Уже в 1818 году Карл XIV Юхан впервые озвучил принципы неприсоединения в обращении к риксдагу.

Окончательно Швеция утвердилась в качестве нейтрального государства, когда в 1834 году в момент очередного обострения отношений между Великобританией и Россией король отправил соответствующие меморандумы правительствам обеих стран, в которых объявил о намерении своей страны сохранить нейтралитет в возможном конфликте.

И вот уже 200 лет Швеция не участвует в войнах, считая главным национальным достижением изобретение разводного ключа, а вовсе не славные победы в кровопролитных боевых действиях. Стране удалось избежать участия и в мировых войнах. В 1949 году риксдаг сформулировал сущность нейтралитета, который был определен как «политика неприсоединения к военным союзам в мирное время и нейтралитет в войне». Шведская модель безопасности включала в себя три условия: неприсоединение к военным блокам, независимая оборонная система, общественная поддержка.

Исходя из обстоятельств

Нейтралитет Ирландии появился как следствие борьбы за независимость. Сепаратисты заявляли, что независимая Ирландия будет нейтральной, но одновременно для достижения независимости были готовы вступить в союз с врагами Великобритании, что нашло отражение в максиме «трудности Англии — это возможности Ирландии». Во время Первой мировой сторонники отделения от Великобритании выдвинули лозунг «Мы служим не королю и не кайзеру, но Ирландии». В 1922 году при получении независимости Ирландская Республика записала в Конституцию: «За исключением случая фактического вторжения, Ирландское свободное государство… не должен принимать активного участия в какой-либо войне без согласия Oireachtas (парламента)».

Военнослужащие ирландской армии у баннера «Мы служим не королю и не кайзеру, а ирландскому народу»

Во время Второй мировой войны Ирландия старалась придерживаться нейтралитета. В Дублине действовало немецкое посольство. Летчики люфтваффе, которые были сбиты во время «Битвы за Англию», интернировались в Ирландии, посольство оплачивало их содержание. Что касается сбитых британских пилотов, то их быстро передавали Лондону. Самолеты ВВС США, следовавшие в Северную Африку, заправлялись в аэропорту Шеннон. В ходе войны около 70 тыс. граждан Ирландии служили добровольцами в британских вооруженных силах. При этом некоторые дезертировали из ирландской армии, чтобы служить в армии британской. Когда же они вернулись в Ирландию после войны, были лишены жалованья и пенсионных прав и в течение 7 лет им запрещалась любая работа, которая оплачивалась государственными или правительственными фондами. В отличие от других долго не воевавших государств, Ирландия не объявляла войну Германии, когда исход был уже ясен. И поэтому не захватывала никаких немецких активов. Ирландия сохраняла нейтралитет в годы первой холодной войны. При этом ирландские военнослужащие участвовали в действиях коалиции в Афганистане.

Для Финляндии, которая была военным союзником гитлеровской Германии, и для Австрии, бывшей частью рейха, нейтралитет стал единственным спасением их государственности. 19 сентября 1944 года, проведя успешные секретные переговоры с СССР, финские руководители объявили о выходе из войны против Советского Союза. И немедленно начали боевые действия против вчерашних союзников-немцев, дабы разоружить те части вермахта, которые находились на территории Финляндии.

После окончания войны Хельсинки делал все возможное, чтобы не раздражать Москву. Президент Юхо Паасикиви вполне откровенно заявлял о «легитимном, продиктованном целями безопасности, обоснованном интересе СССР на финляндском направлении», пытаясь учесть советские интересы, но и избегал ситуаций, при которых советское руководство могло бы увидеть в Финляндии потенциального нового члена соцлагеря.

Президент Финляндии Юхо Паасикиви

В результате удалось добиться практически невозможного. В подписанном в 1948 году договоре «О дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Союзом Советских Социалистических Республик и Финляндской Республикой» (который, как следует из названия, был вроде бы соглашением о военном союзе) СССР косвенным образом признавал право на нейтралитет, обещая принять во внимание «стремление Финляндии оставаться в стороне от противоречий между интересами великих держав». Эту специфическую форму нейтралитета, который гарантировался лишь одной страной и которая строилась на стремлении ничем не раздражать Москву, порой презрительно именовали «финляндизацией». Надо сказать, что уже в 1960-е годы ситуация стала существенно меняться. Политика нейтралитета вызывала все больше доверия, обеспечила Финляндии международный авторитет. Показательно, что Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе был подписан в Хельсинки.

Пожалуй, только про Австрию можно сказать, что ее суверенитет гарантирован великими державами (в статье отмечается, что именно такая форма может удовлетворить Украину). 10 лет, до 1955 года, войска СССР, США, Великобритании и Франции оккупировали эту страну. В результате очень непростых переговоров (первая холодная война была в разгаре) удалось разработать Государственный договор о восстановлении независимой и демократической Австрии, который и был подписан державами-победительницами и Австрией. Австрия была признана суверенным и независимым государством. В октябре того же года австрийский парламент принял конституционный закон, провозглашающий вечный нейтралитет и отказ в будущем от участия в каких-либо военных альянсах и запрет на размещение любых военных баз на своей территории. С этого момента Австрия строила свою внешнюю политику отталкиваясь от принципа постоянного нейтралитета.

Но армию сохранить

Нейтралитет не означает отказа от армии. Все нейтральные страны располагают вооруженными силами. Самые мощные из них - швейцарские. Альпийская республика имеет уникальную систему военной организации - милиционную. Мало того, что все мужчины в возрасте от 18 лет до 31 года должны пройти первичную военную подготовку (от 4 до 6 месяцев), а потом в качестве резервистов находиться на службе около 30 лет, проходя переподготовку каждые 2 года. У каждого швейцарца дома хранятся оружие и военная форма, и он всегда готов прибыть в свою часть по первому приказу. При этом резервисты могут быть и рядовыми, и старшими офицерами. Именно поэтому в швейцарской армии всего 10 тыс. профессиональных военных при общей численности вооруженных сил в 120 тыс. военнослужащих. В армию в любой момент могут влиться свыше двухсот тысяч резервистов.

Военнослужащие швейцарской армии

У финской армии тоже чрезвычайно логичная система организации. Она основана на призыве. При общей численности вооруженных сил в 22 тыс. военнослужащих, 16 500 из них - срочники. Те, кто отслужил, зачисляются в резерв первой очереди, в котором состоят закончившие службу в последние пять лет. Затем они переходят в резерв второго разряда. Всего же в случае войны под ружьем окажется около 300 тыс. человек. При общей численности населения в 5 млн такая готовность к массовой мобилизации не выглядит излишней предосторожностью.

В отличие от Финляндии соседняя Швеция практически упразднила срочную службу. В 2010 она прекратила призыв, но в 2017 году вследствие осложнившейся международной обстановки возобновила его. Но и сейчас количество срочников не превышает 4 тыс. При этом в вооруженных силах 60 тыс. военных профессионалов, число которых к 2025 году должно вырасти до 90 тыс. Существенным фактором является и военно-промышленный комплекс, один из самых мощных в мире. Швеция обеспечивает своих военных практически всем спектром современных вооружений. По мнению экспертов, именно шведские вооруженные силы в силу подготовки и оснащения оперативно совместимы с американской армией. Австрийская армия имеет схожую структуру со шведской: из 53 тыс. военнослужащих всего 12 тыс. солдат срочной службы. У Ирландии и вовсе символические вооруженные силы — всего около 11 тыс. военнослужащих.

«Будем откровенны, противоречия современного мира слишком серьезны, чтобы уповать только на добрую волю и традицию соблюдения договоров в деле обеспечения безопасности страны. Поэтому институт нейтралитета переживает сегодня очевидный кризис. Следует также отметить, что события в Украине привели к серьезным изменениям во взглядах как шведского, так и финского общества. В обеих странах все больше сомневаются, что нейтралитет обеспечит их безопасность, и говорят о возможности вступления в НАТО», - говорится в статье.