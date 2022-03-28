Гурбангулы Бердымухамедов ушел в отпуск с разрешения нового президента

CentralAsia (TM) - Экс-президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, недавно передавший власть своему сыну Сердару, попросил у последнего отпуск с 1 апреля 2022 года.

Это произошло после заседания правительства, передает государственное агентство "Туркменистан сегодня". "Аркадаг [Покровитель] Гурбангулы Бердымухамедов обратился к президенту Туркменистана с личной просьбой", – говорится в репортаже.

"Как вы знаете, вот уже 40 лет я работаю на руководящей должности, 25 лет занимаюсь политикой. В связи с большим объемом работы за это время я не мог отдохнуть в полной мере", – цитирует Бердымухамедова агентство.

Бердымухамедов-старший заявил, что за время отпуска завершит работу над новыми книгами, а также должным образом подготовится к проведению намеченных на этот год Межпарламентскому форуму стран Центральной Азии и России, Диалогу женщин стран Центральной Азии и России и другим международным мероприятиям.

Сердар Бердымухамедов просьбу удовлетворил. Длительность отпуска не указывается.

Церемония вступления в должность нового президента Туркменистана состоялась 19 марта. Центральная избирательная комиссия страны объявила, что Сердар Бердымухамедов победил, набрав 72,97% голосов на досрочных выборах, прошедших без участия международных наблюдателей.

Корреспонденты Радио Азатлык сообщали о массовых нарушениях в ходе голосования и предвыборной кампании, таких как подмена бюллетеней, многократное голосование одного избирателя, давление на избирателей голосовать за Бердымухамедова-младшего.

В индексе демократии журнала The Economist Туркменистан занимает последнее место среди всех стран.