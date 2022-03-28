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В Казахстане в возрасте 53 лет умер основатель Tengrinews.kz Батыр Казыбаев

CentralAsia (KZ) -  Основатель казахстанского информационного сайта Tengrinews.kz и глава холдинга Alash Media Group Батыр Казыбаев умер в возрасте 53 года после продолжительной болезни, сообщил сайт Tengrinews вечером в воскресенье, 27 марта.

По данным издания, Казыбаев более 10 лет руководил медиахолдингом, в который входят информационные сайты Tengrinews.kz, Vesti.kz, Massaget.kz, радиостанции «Жұлдыз FM», «Ретро FM Казахстан», телеканал СТВ, стоял у истоков создания «Седьмого канала» и запуска ежегодного фестиваля этнической музыки The Spirit of Tengri.

Казахстанские официальные лица выразили соболезнования родственникам умершего. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму матери Батыра Казыбаева.

Батыр Казыбаев — сын известного казахского писателя Какимжана Казыбаева.

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