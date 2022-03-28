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В Минобороны РФ заявили, что российские войска сбили 5 ракет системы «Смерч»
Игорь Конашенков.
Игорь Конашенков.

CentralAsia (CA) -  Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что российские войска сбили в воздухе 5 ракет украинской реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Смерч» в районе аэродрома Чернобаевка в Херсонской области.

По данным Минобороны РФ, за сутки также уничтожены 19 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Капитановка, Пришиб, Андреевка, Балаклея, Булгаково, Безымянное, Городня, Згуровка, Красногоровка, Мандрыкино, Мариуполь, Термаховка, Толкачи, Чернобаевка, Яковлевка.

Кроме того, авиацией и средствами противовоздушной обороны российских Воздушно-космических сил за сутки сбиты в воздухе 4 самолета Су-24 военно-воздушных сил Украины над Черниговской областью, из них два - в районе Репки, еще два - в районе Городня. В районе Краматорска Донецкой области сбит один украинский истребитель Су-27.

Оперативно-тактическая авиация и ракетные войска также поразили за сутки 36 военных объектов Украины. «Среди них: 2 пункта управления, 2 зенитных ракетных комплекса, одна установка реактивной системы залпового огня, 3 склада боеприпасов и 2 склада горюче-смазочных материалов, и 23 района сосредоточения украинской боевой техники», — сообщил Конашенков.

Всего с 24 февраля было уничтожено 308 беспилотников, 1 713 танков и 170 реактивных систем залпового огня (РСЗО), 715 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1 557 единиц специальной военной автомобильной техники.

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