Украина озвучила свои данные о потерях российской армии за 33 дня военных действий
- Азия и мир, политика
- 14:50, 28 марта 2022
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Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 28 марта.
Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили:
личного состава – около 17000 человек,
танков ‒ 586,
боевых бронированных машин ‒ 1694,
артиллерийских систем – 302,
РСЗО - 95,
средства ПВО - 54,
самолетов – 123,
вертолетов – 127,
автомобильной техники - 1150,
корабли /катера - 7,
цистерн с ГСМ – 73,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 66.
специальная техника – 21,
пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.
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