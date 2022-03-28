Российские войска в ходе наступления вышла к южным окраинам Новоселовки, - Минобороны РФ

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CentralAsia (CA) - Российские войска в ходе наступления вышла к южным окраинам Новоселовки, заявил в понедельник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«Группировка войск российских вооруженных сил, продолжая успешные наступательные действия, вклинилась на 2 км вглубь обороны 95-й десантно-штурмовой бригады украинских вооруженных сил и вышла к южным окраинам Новоселовки», - сказал он.

По его словам, подразделения Луганской Народной Республики в ходе наступления продвинулись на 5 км, овладели населенными пунктами Ивановка, Новосадовое и вышли на рубеж Терны.