Российские войска в ходе наступления вышла к южным окраинам Новоселовки, - Минобороны РФ
- Азия и мир, политика
- 15:09, 28 марта 2022
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Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - Российские войска в ходе наступления вышла к южным окраинам Новоселовки, заявил в понедельник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
«Группировка войск российских вооруженных сил, продолжая успешные наступательные действия, вклинилась на 2 км вглубь обороны 95-й десантно-штурмовой бригады украинских вооруженных сил и вышла к южным окраинам Новоселовки», - сказал он.
По его словам, подразделения Луганской Народной Республики в ходе наступления продвинулись на 5 км, овладели населенными пунктами Ивановка, Новосадовое и вышли на рубеж Терны.
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