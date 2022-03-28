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В Кремле допустили остановку поставок газа в случае отказа Европы от оплаты в рублях
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков

CentralAsia (CA) -  Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия пока не знает, какие именно меры примет, если Европа откажется платить за газ в рублях. Однако, по его словам, в этом случае Россия точно не будет бесплатно поставлять газ в Евросоюз, передает «Коммерсантъ».

«То, что мы не будем бесплатно поставлять газ, это однозначно. Это можно сказать с абсолютной уверенностью», - сказал он.

Песков также заявил, что «выпадающие заявки на нефть» от европейских покупателей будут компенсироваться продажей этого сырья в юго-восточную Азию. Он подчеркнул, что Европа - не единственный рынок сбыта нефти.

Ранее президент России Владимир Путин поручил поручил правительству, ЦБ и «Газпрому» до 31 марта перевести расчеты по газу с «недружественными странами». Подобное решение было принято по итогам совещания правительства 23 марта.

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