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ЕБРР выделит $210 млн банкам Узбекистана из-за влияния военных действий в Украине на экономику страны

CentralAsia (UZ) -  Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставил кредиты на сумму 210 миллионов долларов США четырем узбекским банкам в рамках своей Программы содействия торговле.

По данным ЕБРР, $60 млн из этих средств будут предоставлены банку «Асака», $30 млн — «Ипотека-банку», $40 млн — Нацбанку и $80 млн — «Узпромстройбанку».

Кредит, по данным Международного финансового института, поможет узбекским экспортерам и импортерам справиться с перебоями в торговле, вызванными войной на Украине и ее влиянием на экономику России и Центральной Азии.

По данным ЕБРР, на сегодняшний день банк инвестировал 2,85 млрд евро в 106 проектов в Узбекистане.

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