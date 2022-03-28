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Один из влиятельных бизнесменов Узбекистана Салим Абдувалиев удостоен премии Нобеля

CentralAsia (UZ) -  В Санкт-Петербурге состоялась торжественная церемония вручения премии Людвига Нобеля, брата основателя знаменитой Нобелевской премии, изобретателя и мецената.

Заместитель председателя Национального Олимпийского комитета Узбекистана, глава Ассоциации спортивной борьбы Узбекистана, заслуженный тренер Республики Узбекистан, меценат Салим Абдувалиев удостоен премии Людвига Нобеля 2022 года, сообщает пресс-служба Ассоциации спортивной борьбы Узбекистана. С 2005 года премия, возрожденная Фондом Людвига Нобеля, присуждается знаковым личностям современности за выдающиеся профессиональные достижения и безусловные заслуги перед человечеством.

Лауреату премии столь престижного уровня вручается памятная медаль, изготовленная на основе эскизов конца 19 века и нагрудный знак.

В ежегодной, ХVl по счёту вручения премии, приняли участие выдающиеся мастера науки, культуры и искусства, видные общественные деятели различных стран мира.

Салим Киргизбаевич Абдувалиев (Салим бойвочча) — один из самых влиятельных бизнесменов в Республике Узбекистан. В переписке американского посольства, обнародованной на Викиликс, называется наряду с Гафуром Рахимовым одним из лидеров криминальных авторитетов Узбекистана.

Справка: Людвиг Нобель (1831-1888) — шведский и российский инженер, изобретатель, предприниматель и меценат, старший брат и деловой партнер знаменитого учредителя Нобелевской премии Альфреда Нобеля. Санкт-Петербургский купец 1-й гильдии.

В числе лауреатов Российской премии Людвига Нобеля — Ирина Винер-Усманова (супруга Алишера Усманова) , Сергей Лавров, Станислав Говорухин, Чингиз Айтматов, СССР Иосиф Кобзон и другие.

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