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В Киеве назвали время начала переговоров России и Украины

CentralAsia (CA) -  Очередной раунд переговоров России и Украины начнется в Стамбуле в 10:00 во вторник, 29 марта, сообщило издание «Интерфакс-Украина» со ссылкой на члена украинской делегации, главу фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давида Арахамию.

«Мы пока находимся в пути. У нас из-за логистических трудностей прибытие ожидается довольно поздно, наверное, очень поздно. Они (российская делегация) тоже вылетели полчаса назад, тоже прибудут где-то около 21, поэтому приняли решение, что все прибывают, размещаются, и завтра с 10 утра стартуем в переговорах», - сказал Арахамия агентству в понедельник.

О том, что очная встреча в Стамбуле состоится 29–30 марта, ранее сообщил глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский. В то же время министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что переговоры начнутся «сегодня-завтра», передавало «РИА Новости».

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу ранее выражал надежду, что встреча делегаций Москвы и Киева в Стамбуле приведет к прекращению огня.

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