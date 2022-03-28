Казахстан отправил самолет с гуманитарной помощью в Украину

CentralAsia (KZ) - Очередная партия казахстанской гуманитарной помощи для Украины вылетела из Алматы в польский Катовице, передает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

Груз общим весом 17,5 тонны включает в себя предметы первой необходимости, такие как постельные принадлежности и продукты питания.

Помощь была предоставлена согласно данному ранее поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева на основании обращения украинской стороны.

"Планируется, что на обратном пути доставивший груз самолет Ил-76 государственной авиакомпании "Беркут" вывезет и несколько десятков граждан Казахстана и членов их семей, прибывших из Украины в Польшу при содействии казахстанских дипломатов", - отметили в министерстве.

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