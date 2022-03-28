Генпрокуратура призывает казахстанцев не поддаваться провокациям о военных действиях России в Украине

CentralAsia (KZ) - Заместитель генерального прокурора Булат Дембаев обратился к казахстанцам с призывом не допускать провокационные высказывания в соцсетях, комментируя военные действия России в Украине. Заявление опубликовано на сайте Генпрокуратуры РК.

«С февраля 2022 года в средствах массовой информации и социальных сетях активно размещаются материалы (публикации, видеосюжеты, посты, комментарии) относительно конфликта между Российской Федерацией и Украиной.

При этом отдельные из них сопровождаются призывами к участию граждан Казахстана в конфликте, умышленными провокационными высказываниями и заведомо ложной информацией с признаками разжигания национальной розни, оскорбления национальной чести и достоинства граждан обеих сторон. Более того, некоторые пользователи социальных сетей, в том числе из числа граждан Казахстана, публично комментируя происходящие события, размещают в них сепаратистские призывы касательно целостности территории нашей страны. Данные действия запрещены Конституцией Казахстана, общепризнанными международно-правовыми документами, участницей которых является наша страна», - говорится в заявлении.

В Генеральной прокуратуре призывают не поддаваться на подобные провокационные высказывания и призывы в средствах массовой информации и социальных сетях.

В Генпрокуратуре напомнили, что «умышленное неправомерное участие гражданина Казахстана в военных действиях на территории иностранного государства, а равно умышленные действия, направленные на разжигание национальной розни, публичные призывы к нарушению целостности Казахстана, неприкосновенности и неотчуждаемости ее территории с использованием средств массовой информации или сетей телекоммуникаций являются уголовно наказуемыми деяниями (статьи 172, 174, 180 Уголовного кодекса) и влекут лишение свободы до 10 лет».

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